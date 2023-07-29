МИД Азербайджана: Армения хочет сорвать мирный процесс и реинтеграцию

Опубликовано: 11:19, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянская сторона не хочет стабильности в регионе, она стремится затянуть и сорвать мирный процесс, расширить географию напряженности и привлечь в регион третьи стороны, заявляет МИД Азербайджана. Ереван продолжает отказываться от предложений Баку и нарушает положения трехстороннего заявления.

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление о ситуации в регионе, из него следует, что Армения продолжает действия, ведущие к напряженности, а также мешает реинтеграции армянского населения Азербайджана.

«Азербайджанская Республика на протяжении почти 30 лет сталкивалась с военной агрессией Армении и оккупацией ею наших территорий, массовыми убийствами азербайджанцев, стариков, женщин, детей, около миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами и беженцами», - напомнили в ведомстве.

Армения проигнорировала четыре резолюции Совета безопасности ООН, принятые в 1993 году по вопросу суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и в годы оккупации умышленно уничтожала историческое и культурное наследие азербайджанского народа. Армянское руководство утверждало, что «Карабах - это Армения и точка», а также угрожало «новой войной за новые территории» Азербайджана.

Победа Азербайджана в Карабахской войне в 2020 году под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева положила конец оккупации. Сразу после завершения военных действий, Баку выступил с предложением о базовых принципах и мирном договоре о нормализации отношений между двумя странами на основе взаимного признания и уважения территориальной целостности, суверенитета и границ друг друга.

«Несмотря на то, что армянская сторона долгое время не отвечала на мирные инициативы Азербайджана и под разными предлогами тормозила процесс, азербайджанская сторона решительно продолжала усилия по продвижению инициатив в направлении мирного договора, делимитации границ и открытия коммуникаций»

– МИД Азербайджана

Азербайджан предпринимал последовательные шаги для налаживания диалога с местными армянскими жителями Карабахского региона. «Армянская сторона, напротив, выступила с таким необоснованным предложением, как «обеспечение прав и безопасности карабахских армян» посредством переговоров Баку-Ханкенди в рамках международного механизма, чинит препятствия контактам между Азербайджаном и местными армянскими жителями и фактически продолжает посягательства на территории Азербайджана», - говорится в заявлении.

«Вопреки положению Заявления от 10 ноября 2020 года о прекращении всех военных действий и другим международным обязательствам, в результате минирования азербайджанских территорий Арменией, доставки и установки на азербайджанских землях мин производства 2021 года, а также целенаправленного игнорирования международным сообществом минной угрозы со стороны Армении, с ноября 2020 года жертвами мин стали 303 азербайджанца, в том числе двое журналистов»

– МИД Азербайджана

Кроме того, Армения, вопреки своим обязательствам до сих пор не вывела полностью свои вооруженные силы с азербайджанских земель. Армянская сторона осуществляла ротацию своих военных посредством Лачинской дороги, снабжала их оружием и боеприпасами, финансировала их из госбюджета, вела разграбление природных богатств Азербайджана.

Такая ситуация привела в к тому, что Азербайджан, в целях контроля за своими границами и пресечения незаконной деятельности Армении, учредил на своей суверенной территории пограничный пункт пропуска «Лачин».

«Несмотря на обеспечение Азербайджаном перехода жителей армянского происхождения, Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента через ППП, армянская сторона с целью продолжения незаконной деятельности на наших территориях распространяет ложные заявления о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе. В то же время, Армения совершает провокации, такие как обстрел наших пограничников 15 июня, попытка контрабанды, несанкционированная отправка грузовых автомобилей на территорию Азербайджана 26 июля», - информирует министерство.

«Несмотря на выдвижение азербайджанской стороной ряда предложений, включая использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей жителей армянского происхождения, и поддержку их со стороны Европейского союза и МККК, армянская сторона выступила против этих предложений, установив бетонные барьеры на альтернативных дорогах и заблокировав доступ на территорию, что еще раз свидетельствует о том, что заявления Армении о гуманитарной ситуации являются политическим шантажом и манипуляциями. Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности и сорвать мирный процесс»

– МИД Азербайджана

«Все перечисленное недопустимо, равно как и военные провокации, которые постоянно совершаются армянскими незаконными вооруженными формированиями, в том числе участившиеся в последнее время радиоэлектронные помехи против гражданских полетов. Ответственность за эти провокации лежит на Армении и ее руководстве, которые продолжают незаконное военное присутствие на азербайджанских территориях, поощряют сепаратизм и препятствуют усилиям по реинтеграции», - подчеркнули в азербайджанском министерстве иностранных дел.

«Ряд стран и международных организаций, закрывавших глаза на оккупацию азербайджанских территорий в течение 30 лет, делают предвзятые заявления против Азербайджана, что неприемлемо. Эти страны и международные организации в течение последних трех лет игнорировали присутствие армянских вооруженных сил на территории Азербайджана, препятствование открытию коммуникаций со стороны Армении. Мы требуем от стран и международных организаций, которые поддаются на манипуляции Армении и делают предвзятые заявления, уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, не вмешиваться во внутренние дела нашей страны, прекратить политику двойных стандартов»

– МИД Азербайджана

Баку обеспечит права армянских жителей Карабахского региона Азербайджана на основе Конституции республики. Азербайджан готов решительно пресекать любые посягательства против своего суверенитета и территориальной целостности, заключили в МИД АР.