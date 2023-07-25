МИД АР: Армения использует текущую ситуацию в регионе в качестве политического шантажа

Опубликовано: 10:40, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана прокомментировал необоснованные утверждения Никола Пашиняна о ситуации на Южном Кавказе. В ведомстве призвали Ереван прекратить провокационные действия.

Министерство иностранных дел Азербайджана дало ответ на необоснованные утверждения армянского премьера Никола Пашиняна в интервью изданию Le Monde о ситуации на Южном Кавказе.

"Идентификация премьер-министром Армении марионеточного режима, созданного Ереваном посредством тягчайших военных преступлений и преступлений против человечности, включая этнические чистки и геноцид против азербайджанского населения региона, как "демократически избранной власти", является ярким примером продолжающейся политики агрессии и действий официальных лиц Армении"

- МИД Азербайджана

В ведомстве отметили, что слова главы правительства Армении противоречат с заявлениями о признании Ереваном территориальной целостности Азербайджана.

В МИД АР подчеркнули, что Армении следует понимать, что создание лачинского погранпункта полностью соответствует международному праву, а его установка связана с предотвращением злонамерных действий Еревана. Там добавили, что Международный суд ООН своим отклонением запроса Армении по ППП "Лачин" подтвердил законность установления погранпункта.

Также в Баку сообщили, что ранее Армения отказалась от предложения Азербайджана использовать дорогу "Агдам-Ханкенди" для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского экономического региона Азербайджана. Это, по словам МИД, не отражает действительности утверждений о "тяжелой ситуации" в регионе и свидетельствует о намерении Еревана использовать текущую ситуацию в качестве политического шантажа, преследуя продолжение незаконной деятельности на территории Азербайджана.

"Распространение премьер-министром Армении утверждений о "блокаде" при игнорировании деятельности Международного комитета Красного Креста в регионе, ежедневном пропуске десятков жителей Армении через блокпост в обоих направлениях и инициирование Азербайджаном использования альтернативных маршрутов, в том числе дороги "Агдам-Ханкенди", является попыткой манипулирования международным общественным мнением"

- МИД Азербайджана

В министерстве заявили, что призывы Еревана принять меру против Баку звучат абсурдно и лицемерно на фоне того, что Армении в течение 30 лет нарушала все нормы и принципы международного права, проводя политику этнических чисток. Там потребовали от властей РА прекратить попытки вмешивать в меры по реинтеграции карабахских армян.

В заключение МИД призвал Армению прекратить провокационные действия и понять, что усилия по воспрепятствованию восстановлению мира и стабильности в регионе не принесут положительных результатов.