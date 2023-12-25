Метель в Москве сегодня - что происходит в городе?

Москву засыпало снегом, прогнозы синоптиков подтвердились, в четверг метель бушует в столице и Подмосковье.
Обильный снег вкупе с порывистым ветром стал причиной проблем на транспорте. Дороги встали в 9-балльных пробках, цены на такси взлетели, на Горьковском и Курском направлении задерживаются поезда. Столичные аэропорты сообщают об отклонениях от расписания из-за метели. Почти 50 авиарейсов задержано, два отменено - по одному во Внуково и в Домодедово. Больше всего задержек в Шереметьево - 27 рейсов по состоянию на 22.00.
«За несколько часов снегопада прирост свежевыпавшего снега составил 8 см. В настоящее время ведется сплошное механизированное прометание улично-дорожной сети и тротуаров с последующей противогололедной обработкой»
– комплекс городского хозяйства Москвы
На уборку снега направлено максимальное количество техники и персонала.
По оценкам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, столичный регион накрыл буран. Осадки в Москве сегодня могут стать рекордными.
Ожидается, что вьюга в Москве продлится всю ночь, в пятницу осадки не прекратятся, но перестанут быть интенсивными.