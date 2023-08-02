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Место встречи Путина и Эрдогана пока не определено – Песков

Место встречи Путина и Эрдогана пока не определено – Песков
© Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал поступившую сегодня из Анкары информацию о планируемом визите Владимира Путина в Турцию.

Когда и где именно пройдут переговоры президентов России и Турции, пока не определено, сообщил пресс-секретарь российского лидера.

"[Путин и Эрдоган] условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [встреча] произойдет, во-вторых, по срокам"

Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, эти моменты будут согласованы по дипломатическим каналам.

О чем будут говорить Путин и Эрдоган?

Лидеры России и Турции, уточнил Песков, в ходе встречи обсудят несколько тем:

  • российско-турецкие отношения,
  • ситуация на Украине,
  • зерновая сделка,
  • различные аспекты мировой повестки.

Ранее сегодня главы государств провели телефонный разговор. По его итогам в канцелярии Эрдогана сообщили, что была достигнута договоренность относительно визита Путина в Турцию. Однако уточнялось, что пока неясно, когда именно он произойдет.

Анкара: Путин прилетит в Турцию

Анкара: Путин прилетит в Турцию

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