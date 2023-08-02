Место встречи Путина и Эрдогана пока не определено – Песков

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал поступившую сегодня из Анкары информацию о планируемом визите Владимира Путина в Турцию.
Когда и где именно пройдут переговоры президентов России и Турции, пока не определено, сообщил пресс-секретарь российского лидера.
"[Путин и Эрдоган] условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [встреча] произойдет, во-вторых, по срокам"
По словам представителя Кремля, эти моменты будут согласованы по дипломатическим каналам.
О чем будут говорить Путин и Эрдоган?
Лидеры России и Турции, уточнил Песков, в ходе встречи обсудят несколько тем:
- российско-турецкие отношения,
- ситуация на Украине,
- зерновая сделка,
- различные аспекты мировой повестки.
Ранее сегодня главы государств провели телефонный разговор. По его итогам в канцелярии Эрдогана сообщили, что была достигнута договоренность относительно визита Путина в Турцию. Однако уточнялось, что пока неясно, когда именно он произойдет.