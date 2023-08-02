Место встречи Путина и Эрдогана пока не определено – Песков

Опубликовано: 21:36, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал поступившую сегодня из Анкары информацию о планируемом визите Владимира Путина в Турцию.

Когда и где именно пройдут переговоры президентов России и Турции, пока не определено, сообщил пресс-секретарь российского лидера.

"[Путин и Эрдоган] условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [встреча] произойдет, во-вторых, по срокам"

– Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, эти моменты будут согласованы по дипломатическим каналам.

О чем будут говорить Путин и Эрдоган?

Лидеры России и Турции, уточнил Песков, в ходе встречи обсудят несколько тем:

российско-турецкие отношения,

ситуация на Украине,

зерновая сделка,

различные аспекты мировой повестки.

Ранее сегодня главы государств провели телефонный разговор. По его итогам в канцелярии Эрдогана сообщили, что была достигнута договоренность относительно визита Путина в Турцию. Однако уточнялось, что пока неясно, когда именно он произойдет.