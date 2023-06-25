Местное население продолжает возвращаться в Лачин

Опубликовано: 9:07, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Еще 15 семей (53 человека) переехали сегодня из мест временного проживания в Баку на свою родину в освобожденном Лачинском районе – в городе Лачин. Таким образом, теперь в Лачине проживает 266 человек или 70 семей.

Сегодня утром в возрождаемый Лачин переехали еще 53 местных жителя – 15 семей, который вновь смогут жить на своей родине благодаря победе Азербайджана в Карабахской войне и усилиям азербайджанских властей по реконструкции освобожденных районов. Население Лачина выросло до 266 человек.

Группа переселенцев ранее находилась в Гарадагском районе Баку, а теперь будет проживать в отремонтированных и возведенных с нуля домах в родном Лачине. В путь их отправили сотрудники Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, представители исполнительной власти Лачинского района и члены Лачинского спецпредставительства президентаю

Граждане Азербайджана в последние годы регулярно возвращаются в родные дома в Карабахе и Восточном Зангезуре благодаря программе Великого возвращения, реализуемой по поручению президента Ильхама Алиева.

Уезжая в Лачин, переселенцы выразили благодарность Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за все то внимание и социальную поддержку, которые были оказаны им в годы Карабахской войны. Также они поблагодарили азербайджанских военных за их фронтовые подвиги, приведшие к деоккупации Карабаха и Восточного Зангезура.