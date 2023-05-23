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Мест в отелях Анапы и Сочи почти не осталось

Мест в отелях Анапы и Сочи почти не осталось
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Анапа, Сочи, Геленджик - главные направления для отдыха на Черном море в России этим летом. Отели на курортах на лето уже забронированы на 80-90%. Цены на отдых растут из-за большого спроса.

Тем, кто планирует отдохнуть летом на главных курортах Краснодарского края следует поспешить с оформлением путевок - отели на Черном море забронированы на 80-90%.

Наиболее загружены на сегодня отели в Анапе и в Сочи.

"Сочи сегодня - в районе 80-85%, в некоторых отелях - до 100%, если мы говорим о Геленджике - в районе 70-75%, Анапа - до 90% загрузки на летний сезон. Неравномерно, не все пока выкуплено"

– президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков

Он уточнил, что в связи с большим спросом растут цены, так в Сочи летний отдых подорожал по сравнению с прошлым годом на 20-35%, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что бюджетно можно отдохнуть в Абхазии, добраться в республику можно из Сочи.

На море летом. Где отдохнуть с ребенком в России?

На море летом. Где отдохнуть с ребенком в России?

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