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Мэрии Махачкалы выписали штрафы

Мэрии Махачкалы выписали штрафы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Махачкалинскую администрацию оштрафовали за неисполнение предписаний Роспотребнадзора. Мэрии поручили провести эпидемиологические мероприятия на территории пляжей города.

Суд оштрафовал мэрию Махачкалы за то, что она не исполнила предписания управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан, сообщает пресс-служба ведомства.

Администрации поручили организовать санитарно-противоэпидемиологические мероприятия на следующих пляжах города:

  • «Оазис»;
  • «Горянка»;
  • «Березка».

Мэрия Махачкалы не исполнила указанное предписание, за что была трижды оштрафована на 10 тыс рублей.

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