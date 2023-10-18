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Мэр Грузии о санкциях США: не интересует

Мэр Грузии о санкциях США: не интересует
© Фото: сайт мэрии Тбилиси
Каха Каладзе заявил, что его не интересуют возможные американские санкции против него. Он отметил, что для него важно сохранение мира в Грузии.

Тбилисский градоначальник Каха Каладзе прокомментировал возможное введение американских санкций против него. По его словам, данный вопрос его не интересует.

"Подвергнут ли меня санкциям или нет, я об этом не думаю и меня это не интересует, поэтому и вы не волнуйтесь. Дай Бог, чтобы у меня и моей семьи не было большего повода для переживаний"

- Каха Каладзе

Он отметил, что для него важно работать над сохранением мира и стабильности в Грузии. Мэр добавил, что за своей собственностью присмотрит сам.

Ранее глава партии "Единое национальное движение "Леван Хабеишвили заявил, что против Каладзе будут введены американские санкции якобы из-за связей с Москвой.

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