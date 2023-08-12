Менеджеры чистоты: из больницы Геленджика исчезли санитаров

Санитаров в больнице Геленджика освободили от обязанностей по уборке помещений. Для этих целей была введена новая штатная единица – менеджер по чистоте.
В администрации Геленджика отметили, что к этому шагу власти и сотрудники медучреждения готовились более 2 лет.
Главная цель нововведения – освободить медицинский персонал от обязанностей по уборке помещений.
«Подобный инструмент используется в современных и крупных клиниках страны. Он зарекомендовал себя как эффективный способ распределения обязанностей, благодаря которому повышается уровень чистоты и гигиены»
– пресс-служба администрации Гелендика
Также в администрации пояснили, что среди менеджеров вводится строгое разделение труда: кто-то подготавливает средства для уборки, часть менеджеров по чистоте – убирают, также есть специалисты по «формированию тележек».