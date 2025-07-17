Меликов рассказал о состоянии попавших в ДТП в Дагестане детей

Глава Дагестана поведал, как себя чувствуют дети, которые пострадали в субботнем ДТП с грузовиком. Он также призвал правоохранителей провести тщательное расследование по факту случившегося.

Почти все дети, пострадавшие в ДТП с "УАЗом" в Дагестане, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщил 21 июля глава РД Сергей Меликов.

Он уточнил, что состояние 18 детей врачи оценивают как стабильное.

"Одна девочка после операции в реанимации, у всех остальных стабильное состояние. Большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь"

– руководитель республики

Он также поблагодарил врачей за оперативные и слаженные действия, отметив, что 14 пострадавших были госпитализированы накануне бортом санавиации в медучреждение.

Кроме того, Меликов обратился к правоохранительным органам с призывом тщательно расследовать произошедшее. Он добавил, что виновным предстоит понести всю ответственность в рамках закона.

Напомним, 19 июля на дороге возле села Салта перевернулся грузовик. В результате происшествия пострадал 21 человек, включая 18 детей. По факту случившегося заведено уголовное дело.