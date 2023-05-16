Медики Крыма получили мобильные медпункты

Опубликовано: 10:25, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В рамках национального проекта "Здравоохранение" крымские медики получили семь мобильных медпунктов, в которых можно не только оказать экстренную помощь, но и провести диспансеризацию.

Районы Крыма получили семь мобильных медицинских пунктов, поставленных в республику в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Каждый из спецавтомобилей оснащен всем, что необходимо для оказания медицинской помощи, начиная от дефибриллятора, кардиографа и кислородной поддержки и заканчивая гинекологическим креслом, весами и ростомером. Есть даже мини-лаборатория для проведения срочных анализов, - сообщает Крымское информационное агентство.

"Он на 70% может заменить ФАП. Здесь можно оказать как экстренную помощь, так и провести диспансерное обследование", - рассказал специалист ГПУ РК "Крымздрав" Андрей Марченко.

Транспорт будет приезжать в те районы республики, в которых нет фельдшерско-акушерских пунктов.