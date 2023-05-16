Медики Крыма получили мобильные медпункты

В рамках национального проекта "Здравоохранение" крымские медики получили семь мобильных медпунктов, в которых можно не только оказать экстренную помощь, но и провести диспансеризацию.
Районы Крыма получили семь мобильных медицинских пунктов, поставленных в республику в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Каждый из спецавтомобилей оснащен всем, что необходимо для оказания медицинской помощи, начиная от дефибриллятора, кардиографа и кислородной поддержки и заканчивая гинекологическим креслом, весами и ростомером. Есть даже мини-лаборатория для проведения срочных анализов, - сообщает Крымское информационное агентство.
"Он на 70% может заменить ФАП. Здесь можно оказать как экстренную помощь, так и провести диспансерное обследование", - рассказал специалист ГПУ РК "Крымздрав" Андрей Марченко.
Транспорт будет приезжать в те районы республики, в которых нет фельдшерско-акушерских пунктов.