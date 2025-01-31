Вестник Кавказа

Мазут снова нашли на побережье Анапы

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Пляжи Анапы вновь загрязнены мазутом. Множество небольших выбросов выявлено этим утром при проверке береговой линии.

Загрязнение нефтепродуктами снова выявлено в Анапе, информирует сегодня оперштаб Краснодарского края.

"На пляжах в нескольких районах Анапы мониторинговые группы утром обнаружили новые выбросы нефтепродуктов - в основном небольшого размера, но достаточно много по количеству"

– сообщение

В первую очередь пляжи очищают от новых загрязнений. Выбросы регулярно появляются на пляжах Анапы с середины декабря. Накануне в Анапе выявили 12 повторно загрязненных участков.

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