Мазут продолжает загрязнять Крым и Кубань

Новые выбросы мазута продолжают появляться на побережье Черного моря в Краснодарском крае и Крыму. Сегодня сообщается о 15 новых загрязнениях.
Нефтепродукты продолжают появляться на пляжах Крыма и Краснодарского края, о новых выбросах рассказали в МЧС, передает ТАСС.
"В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе организована работа межведомственных мониторинговых групп. На 15 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов"
– сообщение МЧС РФ
Напомним, самая сложная обстановка наблюдается в Анапе. Многие туристы ищут на лето альтернативные направления для отдыха на море.