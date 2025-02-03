Вестник Кавказа

Мазут продолжает загрязнять Крым и Кубань

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Новые выбросы мазута продолжают появляться на побережье Черного моря в Краснодарском крае и Крыму. Сегодня сообщается о 15 новых загрязнениях.

Нефтепродукты продолжают появляться на пляжах Крыма и Краснодарского края, о новых выбросах рассказали в МЧС, передает ТАСС.

"В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе организована работа межведомственных мониторинговых групп. На 15 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов"

– сообщение МЧС РФ

Напомним, самая сложная обстановка наблюдается в Анапе. Многие туристы ищут на лето альтернативные направления для отдыха на море.

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