Массовое ДТП в Краснодаре - водитель потерял сознание

Потерявший создание водитель выехал на встречку. Четыре автомобиля стали участниками ДТП, обошлось без пострадавших.
ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Краснодаре, причиной стало то, что водитель маршрутки, находясь за рулем, потерял сознание.
Массовая авария случилась накануне днем. Маршрутный микроавтобус выехал на полосу встречного движения, по пути задев припаркованный «Хендэ», тот, в свою очередь, столкнулся с «Газелью». Маршрутка продолжила двигаться и столкнулась с движущимся навстречу автомобилем «Хавал».
В ДТП никто не пострадал, правоохранители проводят проверку по факту инцидента.