Массовое ДТП в Краснодаре - водитель потерял сознание

Опубликовано: 12:02, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Потерявший создание водитель выехал на встречку. Четыре автомобиля стали участниками ДТП, обошлось без пострадавших.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Краснодаре, причиной стало то, что водитель маршрутки, находясь за рулем, потерял сознание.

Массовая авария случилась накануне днем. Маршрутный микроавтобус выехал на полосу встречного движения, по пути задев припаркованный «Хендэ», тот, в свою очередь, столкнулся с «Газелью». Маршрутка продолжила двигаться и столкнулась с движущимся навстречу автомобилем «Хавал».

В ДТП никто не пострадал, правоохранители проводят проверку по факту инцидента.