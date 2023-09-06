РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Массовое ДТП в Краснодаре - водитель потерял сознание

Массовое ДТП в Краснодаре - водитель потерял сознание
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Потерявший создание водитель выехал на встречку. Четыре автомобиля стали участниками ДТП, обошлось без пострадавших.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Краснодаре, причиной стало то, что водитель маршрутки, находясь за рулем, потерял сознание.

Массовая авария случилась накануне днем. Маршрутный микроавтобус выехал на полосу встречного движения, по пути задев припаркованный «Хендэ», тот, в свою очередь, столкнулся с «Газелью». Маршрутка продолжила двигаться и столкнулась с движущимся навстречу автомобилем «Хавал».

В ДТП никто не пострадал, правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

Жительница Краснодара утопила дочь в ванной

Жительница Краснодара утопила дочь в ванной

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
725 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version