Вестник Кавказа

Вашингтон заявил о прогрессе в переговорах с Тегераном

Вашингтон заявил о прогрессе в переговорах с Тегераном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госсекретарь США Марко Рубио позитивно оценил ход переговоров между США и Ираном по мирному соглашению.

Глава американской дипломатии Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли "небольшого прогресса" в переговорах по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. 

"Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но есть некоторое движение вперед, и это хорошо"

– Марко Рубио 

Рубио не обозначил, по каким направлениям США и Иран продвинулись на переговорах. 

Ранее позитивный отклик относительно дипломатического процесса между Ираном и США дал вице-президент Джей Ди Вэнс. По словам Вэнса, переговоры между сторонами находятся в "очень хорошей точке".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
980 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.