Вашингтон заявил о прогрессе в переговорах с Тегераном

Госсекретарь США Марко Рубио позитивно оценил ход переговоров между США и Ираном по мирному соглашению.
Глава американской дипломатии Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли "небольшого прогресса" в переговорах по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
"Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но есть некоторое движение вперед, и это хорошо"
– Марко Рубио
Рубио не обозначил, по каким направлениям США и Иран продвинулись на переговорах.
Ранее позитивный отклик относительно дипломатического процесса между Ираном и США дал вице-президент Джей Ди Вэнс. По словам Вэнса, переговоры между сторонами находятся в "очень хорошей точке".