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Махачкалу массово отключали от электричества

Махачкалу массово отключали от электричества
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сообщается, что веерные отключения света в Махачкале затронули в пятницу более 20 тыс человек. Власти объясняют отключения изношенностью сетей.

Веерные отключения электричества введённые в Махачкале в связи с тем, что изношенное оборудование не справляются с жарой, затронули более 20 тыс человек.

"Веерные отключения вводятся по трем фидерам - на подстанциях "Махачкала-110" - Фидер № 9, "Новая" - Фидер 1 и 2"

- пресс-служба правительства Дагестана

Кроме того, отключения коснулись тех, кто получал электроэнергию от подстанции "Юго-Восточная".

Глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов возложил всю ответственность за напряженную ситуацию с электроснабжением республики на  ресурсоснабжающие компании.

Жители Махачкалы снова протестуют против отсутствия света

Жители Махачкалы снова протестуют против отсутствия света

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