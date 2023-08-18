Махачкалу массово отключали от электричества

Опубликовано: 17:50, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сообщается, что веерные отключения света в Махачкале затронули в пятницу более 20 тыс человек. Власти объясняют отключения изношенностью сетей.

Веерные отключения электричества введённые в Махачкале в связи с тем, что изношенное оборудование не справляются с жарой, затронули более 20 тыс человек.

"Веерные отключения вводятся по трем фидерам - на подстанциях "Махачкала-110" - Фидер № 9, "Новая" - Фидер 1 и 2"

- пресс-служба правительства Дагестана

Кроме того, отключения коснулись тех, кто получал электроэнергию от подстанции "Юго-Восточная".

Глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов возложил всю ответственность за напряженную ситуацию с электроснабжением республики на ресурсоснабжающие компании.