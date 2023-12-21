Махачкалинский морпорт снова работает

Морской порт в Махачкале снова принимает грузовые суда. Ранее сообщалось, что из-за падения уровня воды на Каспии и штормов прием судов был приостановлен.

В махачкалинском порт завершены работы по расчистке канала: гавань возобновила прием судов.

Напомним, что в прошлом месяце из-за падения уровня воды на Каспии и штормов прием грузовых судов был временно прекращен.

«На данный момент привели в порядок судоходный канал в нефтеналивной гавани, по нему уже проходят танкеры. В сухогрузной гавани продолжаются дноуглубительные работы, на расчистку потребуется еще несколько дней»

– и.о. гендиректора порта Рустам Керимов.

Сейчас на рейде в порту находятся тринадцать судов.