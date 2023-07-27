Люксовый автомобиль сбил полицейского в Ереване

Полицейский пострадал в ДТП с автомобилем Maybach в Ереване. ЧП случилось сегодня во время акции протеста.
Автоавария с участием полицейского произошла сегодня в Ереване, возбуждено дело, рассказали в армянском Следкоме.
В столице Армении проходила демонстрация, организованная семьями пропавших без вести военных.
Во время акции водитель автомобиля "Майбах" сбил представителя патрульной службы. Пострадавшего на скорой отвезли в больницу. Медики нашли у него легкую травму ноги. После оказания помощи правоохранителя отпустили домой.
Ведется предварительное следствие. Следователи выясняют, кто был за рулем, передает Sputnik Армения.