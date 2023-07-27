Люксовый автомобиль сбил полицейского в Ереване

Опубликовано: 15:01, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полицейский пострадал в ДТП с автомобилем Maybach в Ереване. ЧП случилось сегодня во время акции протеста.

Автоавария с участием полицейского произошла сегодня в Ереване, возбуждено дело, рассказали в армянском Следкоме.

В столице Армении проходила демонстрация, организованная семьями пропавших без вести военных.

Во время акции водитель автомобиля "Майбах" сбил представителя патрульной службы. Пострадавшего на скорой отвезли в больницу. Медики нашли у него легкую травму ноги. После оказания помощи правоохранителя отпустили домой.

Ведется предварительное следствие. Следователи выясняют, кто был за рулем, передает Sputnik Армения.