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Люксовый автомобиль сбил полицейского в Ереване

Люксовый автомобиль сбил полицейского в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Полицейский пострадал в ДТП с автомобилем Maybach в Ереване. ЧП случилось сегодня во время акции протеста.

Автоавария с участием полицейского произошла сегодня в Ереване, возбуждено дело, рассказали в армянском Следкоме.

В столице Армении проходила демонстрация, организованная семьями пропавших без вести военных.

Во время акции водитель автомобиля "Майбах" сбил представителя патрульной службы. Пострадавшего на скорой отвезли в больницу. Медики нашли у него легкую травму ноги. После оказания помощи правоохранителя отпустили домой.

Ведется предварительное следствие. Следователи выясняют, кто был за рулем, передает Sputnik Армения.

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