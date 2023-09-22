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Люди в капюшонах отняли подаренный премьером пистолет у жителя Еревана

Люди в капюшонах отняли подаренный премьером пистолет у жителя Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дерзкое ограбление было совершено сегодня в столице Армении прямо на улице. Жертва не только лишилась ценных вещей, но и была избита.

Преступники в капюшонах ограбили прохожего в Ереване, детали преступления озвучили в Следственном комитете Армении.

Местом событий стала улица Андраника. Нападение произошло примерно в полночь (около 23.00 мск).

Три человека подбежали к мужчине А. А. Они стали наносить ему удары. Затем один из преступников вырвал у него сумку, после чего все преступники бежали.

Потерпевший лишился:

  • $5,9 тыс,
  • пистолета Макарова, который ему подарил в 2002 году армянский премьер,
  • трех смартфонов,
  • паспорта.

Ограбленный не разглядел, как выглядели грабители, так как они предусмотрительно скрыли лица под капюшонами.

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