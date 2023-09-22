Люди в капюшонах отняли подаренный премьером пистолет у жителя Еревана

Опубликовано: 18:07, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дерзкое ограбление было совершено сегодня в столице Армении прямо на улице. Жертва не только лишилась ценных вещей, но и была избита.

Преступники в капюшонах ограбили прохожего в Ереване, детали преступления озвучили в Следственном комитете Армении.

Местом событий стала улица Андраника. Нападение произошло примерно в полночь (около 23.00 мск).

Три человека подбежали к мужчине А. А. Они стали наносить ему удары. Затем один из преступников вырвал у него сумку, после чего все преступники бежали.

Потерпевший лишился:

$5,9 тыс,

пистолета Макарова, который ему подарил в 2002 году армянский премьер,

трех смартфонов,

паспорта.

Ограбленный не разглядел, как выглядели грабители, так как они предусмотрительно скрыли лица под капюшонами.