Люди в капюшонах отняли подаренный премьером пистолет у жителя Еревана

Дерзкое ограбление было совершено сегодня в столице Армении прямо на улице. Жертва не только лишилась ценных вещей, но и была избита.
Преступники в капюшонах ограбили прохожего в Ереване, детали преступления озвучили в Следственном комитете Армении.
Местом событий стала улица Андраника. Нападение произошло примерно в полночь (около 23.00 мск).
Три человека подбежали к мужчине А. А. Они стали наносить ему удары. Затем один из преступников вырвал у него сумку, после чего все преступники бежали.
Потерпевший лишился:
- $5,9 тыс,
- пистолета Макарова, который ему подарил в 2002 году армянский премьер,
- трех смартфонов,
- паспорта.
Ограбленный не разглядел, как выглядели грабители, так как они предусмотрительно скрыли лица под капюшонами.