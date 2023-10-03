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Ливни придут в Краснодарский край на этой неделе

Ливни придут в Краснодарский край на этой неделе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ветер, дождь и похолодание - такая погода ожидается на курортах Краснодарского края с пятницы. Бархатные сезон заканчивается.

Пятница в Краснодарском крае будет дождливой, синоптики обещают мощные осадки в регионе к концу недели.

На кубанских курортах Черного моря завершается бархатный сезон, на этой неделе регион ждет новая волна прохладной и дождливой погоды. В среду и четверг в Краснодарском крае плюс 20-25, по ночам плюс 3-10, могут пройти короткие дожди. В пятницу погода изменится: прогнозируются дожди, местам сильные,  похолодание. Воздух остынет на несколько градусов, до 18-23, у моря будет некомфортно из-за сильного ветра с порывами до 18 м/с.

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