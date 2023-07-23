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Ливни, гроза и шквалистый ветер идут на Ставрополье

Ливни, гроза и шквалистый ветер идут на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня вечером в Ставропольском крае разразится гроза. Предупреждение о непогоде распространили экстренные службы. Ожидается также сильный ветер - до 25 м/с.

Жителям и гостям Ставрополья следует приготовиться к возможному приходу стихии, предупреждает краевое управление МЧС.

Начиная с 18:00 сегодняшнего дня до 18:00 понедельника ожидаются:

  • сильный дождь,
  • гроза,
  • выпадение града,
  • шквалистый ветер, скорость которого составлять от 20 до 25 м/с.

Из-за непогоды в регионе могут возникнуть природные ЧС и ЧП. В их числе:

  • наводнения в населенных пунктах и на дорогах,
  • проблемы на дорогах - рост количества аварий, пробки,
  • аварии на линиях связи и ЛЭП,
  • повреждения крыш и окон,
  • падение слабо закрепленных конструкций, а также рекламных щитов,
  • повал деревьев,
  • повреждение сельхозкультур.
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