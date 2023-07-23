Ливни, гроза и шквалистый ветер идут на Ставрополье

Опубликовано: 13:38, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня вечером в Ставропольском крае разразится гроза. Предупреждение о непогоде распространили экстренные службы. Ожидается также сильный ветер - до 25 м/с.

Жителям и гостям Ставрополья следует приготовиться к возможному приходу стихии, предупреждает краевое управление МЧС.

Начиная с 18:00 сегодняшнего дня до 18:00 понедельника ожидаются:

сильный дождь,

гроза,

выпадение града,

шквалистый ветер, скорость которого составлять от 20 до 25 м/с.

Из-за непогоды в регионе могут возникнуть природные ЧС и ЧП. В их числе:

наводнения в населенных пунктах и на дорогах,

проблемы на дорогах - рост количества аварий, пробки,

аварии на линиях связи и ЛЭП,

повреждения крыш и окон,

падение слабо закрепленных конструкций, а также рекламных щитов,

повал деревьев,

повреждение сельхозкультур.