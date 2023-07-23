Ливни, гроза и шквалистый ветер идут на Ставрополье

Сегодня вечером в Ставропольском крае разразится гроза. Предупреждение о непогоде распространили экстренные службы. Ожидается также сильный ветер - до 25 м/с.
Жителям и гостям Ставрополья следует приготовиться к возможному приходу стихии, предупреждает краевое управление МЧС.
Начиная с 18:00 сегодняшнего дня до 18:00 понедельника ожидаются:
- сильный дождь,
- гроза,
- выпадение града,
- шквалистый ветер, скорость которого составлять от 20 до 25 м/с.
Из-за непогоды в регионе могут возникнуть природные ЧС и ЧП. В их числе:
- наводнения в населенных пунктах и на дорогах,
- проблемы на дорогах - рост количества аварий, пробки,
- аварии на линиях связи и ЛЭП,
- повреждения крыш и окон,
- падение слабо закрепленных конструкций, а также рекламных щитов,
- повал деревьев,
- повреждение сельхозкультур.