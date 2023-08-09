Ливни, град и штормовой ветер: Кубань готовится к непогоде

Опубликовано: 15:29, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жару до +34 градусов и ливни с градом обещают синоптики Краснодарскому краю. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Порывистый ветер, ливни и град пообещали синоптики гостям и жителям Краснодарского края. Об этом проинформировали в ГУ МЧС России, отметив, что в связи с приближающейся стихией, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

«В период 14:00-16:00 9 августа и до конца суток, а также в течение суток 10-11 августа, ночью и утром 12 августа местами в крае (исключая муниципальное образование Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с»

– МЧС РФ по Краснодарскому краю

В четверг столбики термометров Краснодара покажут +34 градуса, ночью прохладнее - до +24 градусов.