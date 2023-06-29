Ливни, град и шквалистый ветер обрушатся на Ставрополье

Опубликовано: 14:05, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение после прогноза об усилении ветра в регионе до 20-23 м/с. Также синоптики обещают ливни и град.

Главк МЧС РФ объявил штормовое предупреждение в Ставропольском крае. По данным синоптиков, в регионе пройдут ливни в сопровождении гроз и шквалистого ветра

"По данным ставропольского Гидрометцентра, 30 июня и 1 июля на территории края ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с"

– МЧС РФ

В этой связи спасатели не исключили подтопления придомовых территорий, увеличение числа автоаварий, повреждений линий связи и ЛЭП. Кроме того, в МЧС не исключили повреждение кровли и остекления зданий, падение слабо закрепленных конструкций.