Ливень на Ставрополье разрушил два моста и повредил газопровод

В Туркменском муниципальном округе Ставропольского края из-за ливней пострадали несколько населенных пунктах. Об этом говорится в Telegram-канале главы округа
"В районе села Камбулат разрушены дорожное полотно и два автомобильных моста, три пешеходных мостовых перехода, ранее поврежденные при чрезвычайной ситуации 4 июня. Поврежден газопровод. Разрушены земляные дамбы двух прудов в балке Камбулат", - написал Ефимов в своем телеграм-канале.
По его словам, в течение трех с половиной часов выпало 8 сантиметров осадков.. В результате у 41 местного жителя оказались подтоплены придомовые территории и хозпостройки.
Кроме того, ливень подтопил дворы и хозпостройки 8 домов в поселке Поперечный, а также дорогу к нему.
Сейчас ведутся работы по устранению последствий. К настоящему времени уже восстановили электроснабжение и газоснабжение в селе Камбулат.
На территории округа действует режим повышенной готовности.