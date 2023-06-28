Ливень на Ставрополье разрушил два моста и повредил газопровод

Опубликовано: 11:48, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за ливней в одном из округов Ставрополья оказались разрушены два моста и поврежден газопровод. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий непогоды.

В Туркменском муниципальном округе Ставропольского края из-за ливней пострадали несколько населенных пунктах. Об этом говорится в Telegram-канале главы округа

"В районе села Камбулат разрушены дорожное полотно и два автомобильных моста, три пешеходных мостовых перехода, ранее поврежденные при чрезвычайной ситуации 4 июня. Поврежден газопровод. Разрушены земляные дамбы двух прудов в балке Камбулат", - написал Ефимов в своем телеграм-канале.

По его словам, в течение трех с половиной часов выпало 8 сантиметров осадков.. В результате у 41 местного жителя оказались подтоплены придомовые территории и хозпостройки.

Кроме того, ливень подтопил дворы и хозпостройки 8 домов в поселке Поперечный, а также дорогу к нему.

Сейчас ведутся работы по устранению последствий. К настоящему времени уже восстановили электроснабжение и газоснабжение в селе Камбулат.

На территории округа действует режим повышенной готовности.