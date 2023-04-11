Опубликовано: 11:27, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Дагестана поймали двух граждан иностранного государства, которые обманывали людей путем фальшивой благотворительности. Их акция на дороге вызвала подозрение у полицейского.

Подозреваемых в фальшивой благотворительности жителей другого государства поймали в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Отмечается, что во время патрулирования на одной из улиц Махачкалы сотрудник полиции обратил внимание на двух молодых людей, которые собирали денежные средства на лечение больного ребенка. Когда они не смогли внятно объяснить, для чего идет сбор денег, полицейский их задержал.

Мужчины были доставлены в полицейский участок, а там уже стало известно, что "благотворители" оказались выходцами из соседней страны. Им не удалось доказать, что денежный сбор не является выдумкой.