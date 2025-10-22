Лига Конференций: "Ноа" сыграл вничью с "Университатя"

Армянский футбольный клуб "Ноа" играл сегодня на выезде против румынского "Университатя" в рамках группового этапа Лиги Конференций. Матч проходил в Крайове и завершился результативной ничьей.

В Крайове состоялся матч группового этапа Лиги Конференций УЕФА между румынским клубом "Университатя" и армянским "Ноа".

Счет на 38-й минуте открыл нападающий хозяев Мандэй Этим. На 73-й минуте форвард "Ноа" Нардин Мулахусейнович восстановил равновесие, установив тем самым окончательный результат – 1:1.

В следующем туре "Ноа" примет дома чешский клуб "Сигма" Оломоуц. Игра пройдет 6 ноября.