Лифт с детьми рухнул в шахту в Краснодаре

Опубликовано: 11:09, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате обрушения лифта в Краснодаре пострадали три человека – один взрослый и двое детей.

Лифт не выдержал нагрузки и рухнул с восьмого этажа в шахту в ЖК «Светлый» в Краснодаре. В момент падения в кабине находился мужчина и двое детей.

По словам свидетелей ЧП, мужчина был госпитализирован с переломом ноги, степень травмированной детей не уточняется.

«Сегодня около 8:00 мск в полицию Краснодара поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме по адресу улица Московская, 144, корпус 1, с высоты 8 этажа упал пассажирский лифт. В результате, по предварительной информации, пострадали находившиеся в лифте мужчина и двое детей в возрасте 3 и 4 лет»

– пресс-службе УМВД России по городу.

В настоящее время продолжается работа полиции. По факту инициирована проверка.