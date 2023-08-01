Лифт горел в Алматы: пострадал 31 человек

Опубликовано: 17:50, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

31 человек пострадал в результате пожара, вспыхнувшего в доме в Алматы. Более 300 жителей дома были эвакуированы спасателями

Крупный пожар с пострадавшими произошел сегодня в одной из многоэтажек Алматы. По данным местных властей пострадал 31 человек. Эвакуировано более трех сотен жителей дома.

Установлено, что очаг возгорания находился в квартире, затем огонь перекинулся на электрокабели лифта.

"По состоянию на 18.30 (15.30 мск) в стационары города доставлен 31 человек, из них 16 - дети. Летальных исходов среди пострадавших не зарегистрировано"

– пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям