РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лифт горел в Алматы: пострадал 31 человек

Лифт горел в Алматы: пострадал 31 человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
31 человек пострадал в результате пожара, вспыхнувшего в доме в Алматы. Более 300 жителей дома были эвакуированы спасателями

Крупный пожар с пострадавшими произошел сегодня в одной из многоэтажек Алматы. По данным местных властей пострадал 31 человек. Эвакуировано более трех сотен жителей дома.

Установлено, что очаг возгорания находился в квартире, затем огонь перекинулся на электрокабели лифта.

"По состоянию на 18.30 (15.30 мск) в стационары города доставлен 31 человек, из них 16 - дети. Летальных исходов среди пострадавших не зарегистрировано"

 – пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям

Российские вертолеты продолжают тушить пожар в Турции

Российские вертолеты продолжают тушить пожар в Турции

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1455 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version