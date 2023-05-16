Лето продолжит наступление на столичный регион

Опубликовано: 6:28, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на скандинавский антициклон, находящийся над центральными областями России, сегодня в столичном регионе температура воздуха будет расти – ожидается до 23 градусов тепла, а пик жары придется на среду-четверг.

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков и до 23 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла, по области - от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит 4-9 м/c, - сообщают синоптики.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 754 мм ртутного столба.

Уже завтра воздух в регионе прогреется до 26 градусов тепла, а пик жары прогнозируется в четверг, но это ненадолго – к выходным пойдут дожди, которые сменятся грозами и ливнями.