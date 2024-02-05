Лето посреди зимы придет в Северную Осетию

Резкое потепление до аномальных отметок ожидается в Северной Осетии. Об аномальной погоде, которая может установить исторический рекорд, предупреждает республиканское МЧС.

Температура воздуха в Северной Осетии завтра может подняться до +20 градусов, о возможной аномалии сообщило ГУ МЧС по республике.

Спасатели предупредили, что если ночью в регионе будет +2-7 градуса, в горах от нуля до минус пяти.

"Днем: +15…+20°С, в горных районах: +5...+10°С"

– МЧС

Существенных осадков не ожидается.

На момент написания материала во Владикавказе было плюс 13 градусов.

Напомним, средняя температура воздуха во Владикавказе в начале февраля обычно составляет ноль градусов, в конце месяца – +5 градусов.

Рекордно жаркий день в феврале был зафиксирован в 2015 году: тогда 3 февраля средняя температура составила +12 градусов.