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Лесные пожары по-прежнему угрожают КЧР

Лесные пожары по-прежнему угрожают КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На севере Карачаево-Черкесии запрещено разведение огня в лесу, поблизости от сельскохозяйственных угодий, а также в районах озер с камышовыми зарослями.

Лесные пожары по-прежнему угрожают северу Карачаево-Черкесии, в этой связи специалисты МЧС РФ по региону приняли решение продлить экстренное предупреждение об опасности возгораний еще на двое суток.

В этой связи запрещается разведение огня как в лесных чащах, так и поблизости от сельхозкультур.  Кроме того, стоит быть осторожными в районах озер с камышовыми зарослями.

Напомним, что в эти минуты продолжается тушение природного пожара в Тебердинском нацпарке.

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В Кабардино-Балкарии сообщили о возросшем риске природных пожаров

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