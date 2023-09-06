Лесные пожары по-прежнему угрожают КЧР

На севере Карачаево-Черкесии запрещено разведение огня в лесу, поблизости от сельскохозяйственных угодий, а также в районах озер с камышовыми зарослями.
Лесные пожары по-прежнему угрожают северу Карачаево-Черкесии, в этой связи специалисты МЧС РФ по региону приняли решение продлить экстренное предупреждение об опасности возгораний еще на двое суток.
В этой связи запрещается разведение огня как в лесных чащах, так и поблизости от сельхозкультур. Кроме того, стоит быть осторожными в районах озер с камышовыми зарослями.
Напомним, что в эти минуты продолжается тушение природного пожара в Тебердинском нацпарке.