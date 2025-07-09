Лавров заявил о призыве России продлить перемирие между Ираном и Израилем

Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Россия призвала продлить перемирие между Ираном и Израилем без перерывов.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров на конференции по итогам участия в саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре высказался о перемирии между Ираном и Израилем.

Глава внешнеполитического ведомства России заявил, что Москва призвала продлить режим прекращения огня между враждующими сторонами без перерывов.

"Мы призвали к тому, чтобы объявленное вроде бы перемирие продолжалось без каких-либо перерывов"

- Сергей Лавров