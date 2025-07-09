Вестник Кавказа

Лавров заявил о призыве России продлить перемирие между Ираном и Израилем

Лавров заявил о призыве России продлить перемирие между Ираном и Израилем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Россия призвала продлить перемирие между Ираном и Израилем без перерывов.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров на конференции по итогам участия в саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре высказался о перемирии между Ираном и Израилем.

Глава внешнеполитического ведомства России заявил, что Москва призвала продлить режим прекращения огня между враждующими сторонами без перерывов.

"Мы призвали к тому, чтобы объявленное вроде бы перемирие продолжалось без каких-либо перерывов"

- Сергей Лавров

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