Лавров заявил о позитивных сигналах от США, Израиля и Ирана

По наблюдениям главы МИД РФ Лаврова, США, Израиль и Иран посылают позитивные сигналы. Если они воплотятся в урегулирование конфликта, то все вздохнут с облегчением.

США, Израиль и Иран посылают позитивные сигналы, и все вздохнут с облегчением, если они воплотятся в урегулирование конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров на выступлении перед сотрудниками внешнеполитического ведомства Туркменистана и преподавателями и студентами Института международных отношений туркменского МИД.

"Вчера звучали обнадеживающие заявления, в том числе из Вашингтона, из Ирана и из Израиля, хотя достаточно двусмысленные были потом комментарии сделаны. Я не хочу выдавать желаемое за действительное, потому что там противоречивые комментарии последовали с разных сторон вслед за этими обнадеживающими заявлениями"

- Сергей Лавров

Он подчеркнул, что текущая эскалация конфликта на Ближнем Востоке не способствует нормальному развитию народов в этой части мира.

Глава МИД напомнил, что Россия решительно осудила удары США по иранской ядерной инфраструктуре, которые последовали вслед за атакой Израиля. Он уточнил, что речь идет о вызывающем пренебрежении международным правом, Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности, о серьезнейших издержках для режима нераспространения оружия массового уничтожения.