Лавров встретился с Рубио в Куала-Лумпуре

Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в столице Малайзии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Переговоры глав дипломатии двух стран длились чуть менее часа.

В состав делегации Москвы вошли и.о. директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Кирилл Михайлов, а также Александр Посылкин, который работает на должности начальника отдела департамента Северной Атлантики.

США на переговорах представляли замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер, а также директор по вопросам политического планирования Госдепа Майкл Энтон.

Отметим, что глава российской дипломатии сегодня также встретился с главой МИД КНР Ван И. Сергей Лавров находится с визитом в Малайзии, где в настоящий момент проходят мероприятия АСЕАН.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сегодня сообщил, что Москва и Вашингтон продолжают переговоры, однако существенного прогресса по вопросам дипсобственности и запуска прямого авиасообщения пока нет.

Что обсудили дипломаты РФ и США?

Как отметили в пресс-службе МИД РФ, стороны провели сверку часов по всем ключевым аспектам диалога двух стран.

Дипломаты Москвы и Вашингтона провели "предметный и откровенный" обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования, а также по ситуации в Иране и Сирии.

Стороны согласились с необходимостью искать пути выхода из конфликтных ситуаций через дипломатию. Дипломаты также подчеркнули важность восстановления сотрудничества двух стран, затронув вопросы запуска прямого авиасообщения и нормализации дипломатической работы.

Главы дипведомств договорились о продолжении контактов в конструктивном и взаимоуважительном ключе.

Диалог России и США

Американист Малек Дудаков и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" рассказали о текущем состоянии российско-американских политических контактов и повестке переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио в Куала-Лумпуре.

Малек Дудаков прежде всего отметил своевременность встречи Лаврова и Рубио. "У Москвы и Вашингтона накопилось очень много вопросов, которые требуют обсуждения, поэтому нет ничего удивительного в том, что была организована встреча между министром иностранных дел России и госсекретарем США. При этом сейчас, в моменте, мы не видим каких-то серьезных подвижек в диалоге", - сказал он.

"Американская администрация показывает спешку в желании поскорее довести украинское урегулирование до приостановки боевых действий, но при этом не стремится решать первопричины конфликта, что для России, понятно, является приоритетом. Это сдерживает прогресс на других направлениях, в том числе по вопросам смягчения санкций, возобновления работы дипломатических служб и восстановления прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами. То есть переговорный процесс у нас идет, и это само по себе позитивно, но идет он довольно медленно", - продолжил американист.

"Каких-то кардинальных перемен, я думаю, в ближайшей перспективе ждать не стоит. Контакты в непубличной сфере продолжаются. Посмотрим, как будет проведен третий раунд переговоров в рамках российско-украинского урегулирования и к чему он в итоге приведет. Если там будут серьезные подвижки или прорывы, можно будет говорить и о постепенной нормализации российско-американских отношений. Раздражители в наших отношениях известны, и пришло время эти раздражители разрешать", - подчеркнул Малек Дудаков.

Алексей Наумов, в свою очередь, охарактеризовал текущее состояние российско-американского диалога как тупик. "Москва не готова к компромиссам по украинскому вопросу, считая его экзистенциальным и краеугольным для себя. США хотели бы получить от Москвы какие-то уступки. Отдавать России победу добровольно Дональд Трамп не может позволить себе с репутационной точки зрения. В итоге мы видим, что переговоры зашли в тупик, из-за чего и понадобилась встреча на уровне министров иностранных дел", - сообщил он.

"Российско-американский диалог находится под угрозой срыва, но все же немедленной угрозы срыва нет. Мы видим, что рынки реагируют довольно спокойно, а Рубио после встречи говорит, что Москва продемонстрировала какой-то новый подход и сделала те заявления, которые раньше не звучали. Это дает нам возможность говорить о том, что есть потенциал для дальнейшего переговорного процесса", - заключил Алексей Наумов.