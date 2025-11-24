Лавров: у Москвы есть каналы общения с Вашингтоном

У России и США есть каналы общения, они используются, рассказал Лавров. Сейчас Москва ждет от американской стороны промежуточную версию мирного плана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о наличии каналов для связи между Москвой и Вашингтоном.

"У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются"

– Сергей Лавров

Министр добавил, что в настоящее время российская сторона ждет от коллег из США промежуточную версию плана украинского урегулирования.

"Мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами"

– Сергей Лавров

Кремль ценит позицию Белого дома, который в отличие от европейского руководства, ищет возможности урегулирования, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.