Вестник Кавказа

Лавров тепло поблагодарил Баку за помощь в возвращении россиян из Ирана

Лавров тепло поблагодарил Баку за помощь в возвращении россиян из Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил благодарность азербайджанской стороне за помощь в возвращении в Россию из Ирана граждан РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил Азербайджан за помощь, которая была оказана российской стороне при возвращении ее граждан из Ирана – дипломат сделал это в телефонном разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"С.В.Лавров тепло поблагодарил азербайджанских партнеров за помощь и внимание к гражданам России, возвращающимся домой из Ирана через территорию республики. В Москве высоко оценили союзнический подход к россиянам, оказавшимся в сложной ситуации"

– МИД России

Министры обратили внимание на особое значение, которое имело выступление Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского 16 июня в Баку: оно было устроено в Баку в знак признательности азербайджанской стороне за содействие в организации выезда музыкантов в РФ. Лавров и Байрамов назвали этот концерт ярким символом дружбы народов России и Азербайджана.

Кроме того, в ходе беседы министры рассмотрели ряд актуальных вопросов российско-азербайджанской и международной повестки, включая эскалацию на Ближнем Востоке и ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
740 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.