Лавров: Россия изложит четкую позицию на встрече на Аляске

На саммите РФ и США 15 августа российская сторона представит свою четкую позицию, сообщил глава МИД РФ, входящий в делегацию.

Россия изложит четкую позицию на переговорах с США в Анкоридже, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом "Россия-24".

"Мы не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, позиция понятная и четкая. Мы будем их излагать"

– Сергей Лавров

Министр отметил, что немало было сделано в ходе череды визитов в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и выразил надежду на "очень полезный разговор" 15 августа.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев, также входящий в российскую делегацию, отметил, что саммит на Аляске даст Москве возможность донести свою позицию напрямую, так как существует "много недопонимания и дезинформации".