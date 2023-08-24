Лавров назвал условия возвращения РФ к зерновой сделке

Опубликовано: 15:53, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия не видит знаков со стороны стран Запада, которые бы свидетельствовали о намерениях выполнить требования Москвы. После того, как будут выполнены все условия соглашения, Россия вернется к зерновой сделке.

Министр иностранных дел РФ заявил о том, что официальная Москва не визит знаков того, что страны Запада готовы к исполнению требований Москвы.

"Пока мы таких признаков не видим"

– Сергей Лавров

Также он сообщил, что Россия вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит данные российским властям обещания.

"Как только все, что нам обещано, будет выполнено, одновременно, в тот же день, в тот же час, мы готовы возобновлять украинскую часть пакета. Это был действительно пакет, мы под ним подписывались, как под решением, обе части которого взаимосвязаны"

– Сергей Лавров