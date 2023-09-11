Лавров и Эрдоган провели обстоятельные переговоры

Опубликовано: 0:25, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Сергей Лавров провел в Индии переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из обсуждаемых на встрече тем стали зерновые поставки.

В Нью-Дели состоялись переговоры главы МИД России и президента Турции. Соответствующую информацию подтвердил сам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что его встреча с Сергеем Лавровым, прошедшая на полях саммита "Большой двадцатки", получилась обстоятельными.

"Мы провели длительную встречу здесь, на полях саммита, с господином Лавровым и обсудили последнюю ситуацию с ним. В понедельник я также был в Сочи с визитом"

– глава турецкого государства

Он рассказал, что предложил Москве увеличить экспорт зерна в нуждающиеся страны Африки.

Помимо этого, он выразил надежду на то, что действие зернового соглашения будет возобновлено.

"Мы попросим генсека ООН направить новое письмо с предложениями России относительно зерновой сделки, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования. С учетом обновленного письма могут быть новые развития ситуации, будем ее отслеживать"

– Реджеп Тайип Эрдоган