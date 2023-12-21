Лавины вновь закрыли горнолыжные трассы в Сочи

В горном кластере Сочи объявили о лавинной опасности. В связи с этим часть горнолыжных трасс на курортах была закрыта.

Трассы сочинских горнолыжных курортов вновь не работают из-за опасности схода лавин, рассказали в пресс-службе "Газпром Поляна".

Отмечается, что туристы не смогут покататься на трассах выше отметки 1500 метров. Также не работают канатные дороги от этой высоты.

Курорт "Роза Хутор" закрыл все трассы выше двух тысяч метров, а покататься на "Красной Поляне" можно только на семи маршрутах.

Синоптики прогнозируют, что лавинная опасность будет сохраняться до конца вторника 9 января. На территории горного кластера Сочи в это время будет идти сильный снегопад.

Городская администрация просит гостей курорта не посещать горы во время снегопада.