"Ласточки" Сочи - Гагра начнут ходить после перерыва завтра

Опубликовано: 18:19, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скоростные электрички "Ласточка", следующие по маршруту Сочи - Гагра, возвращаются в строй. Ранее движение по этому маршруту было прекращено из-за поврежденных непогодой путей.

"Ласточки" Сочи - Гагра завтра снова начнут ходить по полному маршруту, сообщает РЖД.

Скоростные электрички не ходили с 14 июня из-за повреждения путей вследствие ливней между Гагрой и Цандрипшем.

Расписание "ласточек" Сочи - Гагра

Расписание после перерыва не изменилось. Из Гагры поезд стартует в 07:30, в Сочи он приходит в 11:34, время в пути - 3 часа 6 минут. Обратно "ласточка" отправляется в 11:54, в пункт назначения она прибывает в 15:00. В пути надо будет провести 4 часа 4 минуты.

Кроме того, жителям Абхазии и туристам будут доступны поездки по сокращенному маршруту Гагра - Аэропорт Сочи. Из Абхазии поезд стартует в 15:15, в воздушную гавань он прибывает в 18:09. Обратно электричка выезжает в 18:52. В Гагре она оказывается в 21:40.