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Кылычдароглу высказался против строительства газового хаба в Турции

Кылычдароглу высказался против строительства газового хаба в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Кандидат в президенты Турции заявил об опасности строительства в стране газового хаба, так как это угрожает энергонезависимости Турции.

Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил о том, что строительство газового хаба в стране опасно, так как угрожает энергетической независимости страны.

"Я выступаю против зависимости Турции от России в плане энергетики"

 – Кемаль Кылычдароглу

Политик отметил, что зависимость "в крайней степени опасна" и в будущем может создать большие проблемы для Турции.

«Вы говорите, что заключили соглашение с Россией о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30-40%, то с созданием хаба эта зависимость увеличится до 70-80%. Это же капитуляция!»

– Кемаль Кылычдароглу

В то же время оппозиционер уточнил, что он не против сотрудничества Турции и России в нефтехимической и алюминиевой промышленности.

Когда откроют газовый хаб в Турции?

Когда откроют газовый хаб в Турции?

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