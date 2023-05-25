Кылычдароглу высказался против строительства газового хаба в Турции

Опубликовано: 15:22, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кандидат в президенты Турции заявил об опасности строительства в стране газового хаба, так как это угрожает энергонезависимости Турции.

Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил о том, что строительство газового хаба в стране опасно, так как угрожает энергетической независимости страны.

"Я выступаю против зависимости Турции от России в плане энергетики"

– Кемаль Кылычдароглу

Политик отметил, что зависимость "в крайней степени опасна" и в будущем может создать большие проблемы для Турции.

«Вы говорите, что заключили соглашение с Россией о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30-40%, то с созданием хаба эта зависимость увеличится до 70-80%. Это же капитуляция!»

– Кемаль Кылычдароглу

В то же время оппозиционер уточнил, что он не против сотрудничества Турции и России в нефтехимической и алюминиевой промышленности.