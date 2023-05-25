Кылычдароглу высказался против строительства газового хаба в Турции

Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил о том, что строительство газового хаба в стране опасно, так как угрожает энергетической независимости страны.
"Я выступаю против зависимости Турции от России в плане энергетики"
– Кемаль Кылычдароглу
Политик отметил, что зависимость "в крайней степени опасна" и в будущем может создать большие проблемы для Турции.
«Вы говорите, что заключили соглашение с Россией о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30-40%, то с созданием хаба эта зависимость увеличится до 70-80%. Это же капитуляция!»
– Кемаль Кылычдароглу
В то же время оппозиционер уточнил, что он не против сотрудничества Турции и России в нефтехимической и алюминиевой промышленности.