Курсы валют на открытии торгов снова идут в рост

Опубликовано: 7:35, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Работа Московской валютной биржи сегодня утром стартовала с роста курсов основных мировых валют – резвее всех стартовал евро, вслед за ним тянутся доллар и юань.

Евро на открытии утренних торгов Московской биржи показал уверенный рост, вновь преодолев планку в 101 рубль – сейчас европейская валюта торгуется за 101,5 рубля, это дороже уровня закрытия накануне на 57,25 копейки.

Рост показывает и курс доллара – он не столь значительный, всего на 9,75 копейки, но и это позволило ему вырасти до 90,97 рубля, передает ТАСС.

Вслед за "старшими собратьями" растет в цене и китайская национальная валюта – пока на 0,6 копейки, до 12,70 рубля за юань.