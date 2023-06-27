РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Курсы валют идут на спад после резкого всплеска

Курсы валют идут на спад после резкого всплеска
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Курсы американской и европейской валюты сегодня на открытии торгов Московской валютной биржи идут на спад, незначительный рост демонстрирует лишь китайский юань.

Сегодня утром на открытии торгов Московской биржи доллар по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов потерял 19,75 копейки и сейчас американская валюта торгуется за 84,89 рубля.

Почти на 50 копеек - на 49,75 копейки – снизился и курс европейской валюты, сейчас она торгуется за 92,32 рубля, передает ТАСС.

Немного подрос лишь курс юаня – китайская национальная валюта выросла в цене на 1 копейку и сейчас стоит 11,74 рубля. 

Доллар превысил 86 рублей

Доллар превысил 86 рублей

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1015 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version