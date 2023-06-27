Курсы валют идут на спад после резкого всплеска

Опубликовано: 7:32, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курсы американской и европейской валюты сегодня на открытии торгов Московской валютной биржи идут на спад, незначительный рост демонстрирует лишь китайский юань.

Сегодня утром на открытии торгов Московской биржи доллар по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов потерял 19,75 копейки и сейчас американская валюта торгуется за 84,89 рубля.

Почти на 50 копеек - на 49,75 копейки – снизился и курс европейской валюты, сейчас она торгуется за 92,32 рубля, передает ТАСС.

Немного подрос лишь курс юаня – китайская национальная валюта выросла в цене на 1 копейку и сейчас стоит 11,74 рубля.