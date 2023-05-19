Курсы доллара и евро росли на утренних торгах

Опубликовано: 7:33, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курс доллара, евро и юаня росли на открытии торгов Московской биржи.

Стоимость доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов продемонстрировала рост на 5,5 копейки, составив 80,27 рубля. Цена на евро также росла на 3 копейки и составила 86,57 рубля.

Курс юаня также рос на 0,1 копейки и составил 11,4 рубля.

Сколько будет стоить курс доллара завтра?

Согласно прогнозам аналитиков, в субботу стоимость американской валюты составит 80,72 рубля. Минимальная стоимость будет равна 79, 59 рубля, а максимальный курс – 81, 85 рубля.