Курс доллара слегка просел на старте торгов Мосбиржи

Утренние торги на Московской валютной бирже сегодня стартовали с небольшого снижения курса американской валюты, а вот европейская и китайская наоборот пошли в рост.

Американская валюта сегодня на открытии торгов Московской биржи немного просела к рублю по сравнению с торгами накануне – доллар потерял 0,25 копейки и сейчас торгуется за 92,82 рубля.

В отличие от доллара курс евро наоборот пошел в рост – он подорожал на 3 копейки и сейчас стоит 100,18 рубля, передает ТАСС.

"Потяжелел" и китайский юань – курс китайской национальной валюты вырос на 1,6 копейки, сейчас юань торгуется за 12,96 рубля.