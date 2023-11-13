Курортный сбор в Кисловодске побил рекорд

Рекордным стал курортный сбор в Кисловодске за октябрь. За месяц с туристов было собрано почти 27 млн рублей.

Кисловодск в октябре установил рекорд по турпотоку и, соответственно, по курортному сбору, рассказал глава ставропольского курорта Евгений Моисеев.

"Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры действует на Ставрополье уже 5 лет. За все время участия Кисловодска в программе по курортному сбору октябрь 2023 года стал рекордным по сумме уплаты. В этом месяце сумма уплаты курортного сбора без учета повышенной ставки в сравнении с октябрем 2022 года стала больше на 8,5% и составила 26,8 млн рублей"

– Моисеев

С начала года удалось собрать свыше 217 млн рублей. Из года в год курортный сбор в регионе продолжает расти.

"Октябрь текущего года стал рекордным для Кисловодска по всем туристическим показателям. Это говорит о том, что с каждым годом спрос на пребывание в Кисловодске стремительно растет"

– Моисеев

В прошлом месяце на курорте отдохнуло на 20% больше человек, чем в октябре 2022 года. Большой поток отдыхающих связан с развитием турсферы в городе.

"Всю сумму полученного курортного сбора направляем на новые проекты благоустройства нашего Кисловодска"

– Моисеев