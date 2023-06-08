Курорт  «Ведучи» прирастет новыми горнолыжными трассами

Новые канатки появятся на курорте "Ведучи" до конца года. Всего планируется создать 15 трасс.

Курорт чеченский «Ведучи» продолжает развиваться для того, чтобы радовать гостей. В частности, только в этом месяце здесь будет открыто девять дополнительных трасс.

«На сегодняшний день осуществляется строительство 15 трасс общей протяженностью 13,6 км, а также системы искусственного снегообразования и 4 канатных дорог. Рад сообщить, что 9 трасс планируется ввести в эксплуатацию уже в этом месяце»

– председатель правительства региона Муслим Хучиев.

Далее он отметил, что на местах сейчас продолжаются строительные работы: устанавливаются фундаменты для станций и опор канатных дорог, строится подстанция для высоковольтной линии.