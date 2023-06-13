Куда сходить в Тбилиси: выставка Анны Патладзе откроется 14 июня

Опубликовано: 5:20, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выставка работ Анны Патладзе через несколько дней стартует в Тбилиси. Ее можно будет посетить бесплатно до 16 июня.

Синкретичная выставка, на которой будут представлены работы фотографа Анны Патладзе, заработает в Тбилиси 14 июня, о мероприятии сообщают организаторы.

Выставка получила название "Земля жертвоприношения". Ее можно будет свободно посетить в здании винзавода на проспекте Меликишвили. Экспозиция будет открыта до 16 июня включительно. Попасть на выставку могут все желающие ежедневно с 16:00, закрытие - в 20:00.

На выставке Патладзе представила результаты своего многолетнего творческого исследования, объединяющего действительность и фантазию. В целом работы фотографа раскроют тему с одной стороны жертвы, с другой - самопожертвования.

"Движущей силой серии является эта затянувшаяся мистика – город, который каким-то образом продолжает существовать: тонет и все же дышит. Текст, звук, фото и видео изображения передают потоки человеческого сознания"

– организаторы

В программу открытия войдет также встреча с исследователем Георгием Цинцадзе.