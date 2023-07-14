Кубань восстанавливается, а Дон готовится к ливневому шквалу

Опубликовано: 11:55, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода покинув Кубань смещается в Ростовскую область. Сегодня здесь прогнозируются ливни, град и ветер до 28 м/с.

Нормальное течение жизни постепенно восстанавливается в Туапсинском районе Краснодарского края после ливней и последующих затоплений домов и разрушения инфраструктуры.

Так, в МЧС РФ сообщили о том, что в районе восстановлена подача электроэнергии. Также стало известно, что вода была откачана со всех придомовых территорий и подвалов.

В районе действуют комиссии по подсчету объема ущерба от наводнения, всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

Ливни из Кубани перекочевали на Дон

После ухода ливней из Красноярского края, тревожные прогнозы приходят от ростовских синоптиков.

Региональная МЧС сообщает о том, что в течение пятницы погода резко испортится: начнутся ливни, поднимется сильный ветер до 28 м/с. Также не исключен град.

"В период 12:00 - 14:00 мск и до конца суток 14 июля, в течение суток 15 июля местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра"

– пресс-служба МЧС РФ

Согласно прогнозу главный удар стихии придется по северный и восточным районам Ростовской области